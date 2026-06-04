Доллар не останавливается – курс валюты на 5 июня снова побил рекорд в Украине

Нацбанк установил официальный курс валюты на пятницу, 5 июня. После серии рекордов в начале лета доллар продолжил дорожать.

Официальный курс валюты в Украине

Официальный курс доллара США 4 июня торговался по 44,34 гривны, то есть цена американской валюты увеличилась на 1 копейку против 3 июня. Официальный курс евро составлял 51,52 гривны, следовательно его цена также уменьшилась на 14 копеек, сообщает Нацбанк.

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А вот 5 июня курс валюты будет таким:

доллар – 44,37 гривны (+3 копейки) – новый исторический максимум;

евро – 51,66 гривны (+14 копеек).

Интересно! Предыдущий рекорд цены в Украине американская валюта установила 4 июня – 44,34 гривны по курсу Нацбанка.

Курс доллара на наличном рынке

Напомним, еще по состоянию на обед 4 июня курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 44,12 гривны , а продажа – по 44,57 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка и продажа в среднем были по 44,30 гривны ;

; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,91 гривны, а продажа – по 44,37 гривны.

Курс евро на наличном рынке А вот курс евро по состоянию на обед 4 июня был таким: в банках – покупка в среднем была по 51,20 гривны , а продажа – по 51,95 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,65 гривны , а продажа – по 51,80 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 51,51 гривны, а продажа – по 51,97 гривны.

Как на курс давит война в Украине

У комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что полномасштабная война продолжает влиять на настроения украинцев. Массированные атаки и сообщения о якобы обострении боевых действий могут побудить граждан к более активной покупке иностранной валюты – как инструмента сохранения сбережений.

Такой рост спроса способен создавать временный дисбаланс на рынке, а Нацбанк ради его сглаживания должен применять интервенции, что помогает поддерживать стабильность и избегать резких курсовых колебаний.

Кроме того, потенциальное возвращение отключений света может увеличить расходы бизнеса, что впоследствии скажется на ценах товаров и услуг, а также будет иметь дополнительное влияние на инфляцию.