Доллар не останавливается – курс валюты на 5 июня снова побил рекорд в Украине
Нацбанк установил официальный курс валюты на пятницу, 5 июня. После серии рекордов в начале лета доллар продолжил дорожать.
Официальный курс валюты в Украине
Официальный курс доллара США 4 июня торговался по 44,34 гривны, то есть цена американской валюты увеличилась на 1 копейку против 3 июня. Официальный курс евро составлял 51,52 гривны, следовательно его цена также уменьшилась на 14 копеек, сообщает Нацбанк.
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А вот 5 июня курс валюты будет таким:
- доллар – 44,37 гривны (+3 копейки) – новый исторический максимум;
- евро – 51,66 гривны (+14 копеек).
Интересно! Предыдущий рекорд цены в Украине американская валюта установила 4 июня – 44,34 гривны по курсу Нацбанка.
Курс доллара на наличном рынке
Напомним, еще по состоянию на обед 4 июня курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 44,12 гривны, а продажа – по 44,57 гривны;
- на черном рынке – покупка и продажа в среднем были по 44,30 гривны;
- в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,91 гривны, а продажа – по 44,37 гривны.
Как на курс давит война в Украине
У комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что полномасштабная война продолжает влиять на настроения украинцев. Массированные атаки и сообщения о якобы обострении боевых действий могут побудить граждан к более активной покупке иностранной валюты – как инструмента сохранения сбережений.
Такой рост спроса способен создавать временный дисбаланс на рынке, а Нацбанк ради его сглаживания должен применять интервенции, что помогает поддерживать стабильность и избегать резких курсовых колебаний.
Кроме того, потенциальное возвращение отключений света может увеличить расходы бизнеса, что впоследствии скажется на ценах товаров и услуг, а также будет иметь дополнительное влияние на инфляцию.