Курс валют на 21 января: доллар вырос, а евро начало падать в цене
На четверг, 21 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.
Официальный курс валют доллара и евро на 21 января
В четверг, 21 января, Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 28,20 гривны. Это на 5 копеек больше чем 20 января.
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Евро же наоборот развернулось и начало падать. Единицу европейской валюты в четверг оценили в 34,15 гривны, на 1 копейку меньше, чем в среду.
Стоимость валюты на межбанке:
- Доллар: 28,25 – 28,27 гривны.
- Евро: 34,21 – 34,23 гривны.
Сколько стоила валюта в обменниках:
- Доллар: покупка – 28,13 гривны, продажа – 28,34 гривны.
- Евро: покупка – 33,92 гривны, продажа – 34,32 гривны.
Прогнозы для гривны на 2021 год
- Аналитики Oxford Economics ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 гривны за доллар в 2021 году.
- В бюджете-2021 гривну заложили на уровне 29,1 за доллар.
- МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 28,12 гривны за доллар.
- Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривны в 2021 году.
Как менялся курс в 2020
Гривна "вошла" в 2020 год с курсом 23,69 за доллар, а "вышла" с курсом 28,27 гривны. Таким образом украинская валюта упала почти на 20% относительно доллара.
В основном в прошлом году на курс влияли карантинные мероприятия, ситуация на мировых рынках, переговоры с МВФ, отставка главы НБУ, продажи аграриев и желание нерезидентов вкладываться в облигации внутреннего государственного займа.
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