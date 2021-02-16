На вторник, 16 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.

Официальный курс валют доллара и евро на 15 февраля

На вторник, 16 февраля, Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 27,98 гривны. Это на 14 копеек больше, чем 15 февраля.

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Европейская валюта также ощутимо выросла в цене. Следовательно, евро во вторник оценили в 33,93 гривны, что на 25 копеек больше чем предыдущего банковского дня.

Стоимость валюты на межбанке:

Источник: "Минфин"

Доллар: 27,79 – 27,81 гривны;

Евро: 33,69 – 33,72 гривны.

Сколько стоила валюта в обменниках:

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,79 гривны, продажа – 28,04 гривны.

Евро: покупка – 33,53 гривны, продажа – 34,94 гривны.

Прогнозы для гривны на 2021 год

Аналитики Oxford Economics ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 гривны за доллар в 2021 году по сообщению "Интерфакс-Украина", которые получили материалы отчета.

за доллар в 2021 году по сообщению "Интерфакс-Украина", которые получили материалы отчета. В бюджете-2021 гривну заложили на уровне 29,1 за доллар.

МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 28,12 гривны за доллар.

за доллар. Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривны в 2021 году.

Как менялся курс в 2020

Гривна "вошла" в 2020 год с курсом 23,69 за доллар, а "вышла" с курсом 28,27 гривны. Таким образом украинская валюта упала почти на 20% относительно доллара.

В основном в прошлом году на курс влияли карантинные мероприятия, ситуация на мировых рынках, переговоры с МВФ, отставка главы НБУ, продажи аграриев и желание нерезидентов вкладываться в облигации внутреннего государственного займа.