Курс валют на 4 февраля доллар ниже 28 евро продолжают стремительно падает
На четверг, 4 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.
Источник: Нацбанк
Официальный курс валют доллара и евро на 4 февраля
В четверг, 4 февраля, Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 27,99 гривны. Это на 7 копеек меньше, чем 3 февраля.
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Европейская валюта значительно упала в цене. Следовательно, евро в четверг оценили в 33,64 гривны, что на 15 копеек меньше чем предыдущего банковского дня.
Стоимость валюты на межбанке:
Источник: "Минфин"
- Доллар: 27,94 – 27,96 гривны;
- Евро: 33,61 – 33,62 гривны.
Сколько стоила валюта в обменниках:
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 27,77 гривны, продажа – 28,11 гривны.
- Евро: покупка – 33,47 гривны, продажа – 34,85 гривны.
Прогнозы для гривны на 2021 год
- Аналитики Oxford Economics ухудшили прогноз курса гривны до 28,4 гривны за доллар в 2021 году по сообщению "Интерфакс-Украина", которые получили материалы отчета.
- В бюджете-2021 гривну заложили на уровне 29,1 за доллар.
- МВФ прогнозирует, что украинская гривна в 2021 году будет на уровне 28,12 гривны за доллар.
- Эксперты в консенсус-прогнозе от Минэкономики сошлись во мнении, что 1 доллар будет стоить 28,6 гривны в 2021 году.
Как менялся курс в 2020
Гривна "вошла" в 2020 год с курсом 23,69 за доллар, а "вышла" с курсом 28,27 гривны. Таким образом украинская валюта упала почти на 20% относительно доллара.
В основном в прошлом году на курс влияли карантинные мероприятия, ситуация на мировых рынках, переговоры с МВФ, отставка главы НБУ, продажи аграриев и желание нерезидентов вкладываться в облигации внутреннего государственного займа.
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