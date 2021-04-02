На пятницу, 2 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Обе валюты выросли относительно украинской гривны.

Официальный курс доллара и евро

В пятницу, 2 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 27,83 гривны, что на 1 копейку больше, чем в предыдущий банковский день.

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Европейская валюта тоже выросла в цене. В пятницу стоимость евро составляет 32,70 гривны, что на 7 копеек больше, чем 1 апреля.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 27, 85 – 27,87.

Евро – 32,74 – 32,76.

Сколько будет стоить валюта в обменниках

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27, 70 гривны, продажа – 27, 90 гривны.

Евро: покупка – 32,40 гривны, продажа – 29,76 гривны.

Прогноз курса гривны

Кабмин заложил в бюджет на 2021 среднегодовой курс гривны на уровне 29,1 гривны за доллар.

Международный валютный фонд прогнозировал курс доллара на уровне 28,12 на этот год.

Тогда как в Минэкономики отметили, что до 2024 года доллар США может подорожать до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и до 29,7 – по-пессимистическому. Более подробно об этом говорится в сценарии развития экономики.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала