Пасхальная неделя начнется с "облегчения": официальный курс валют на 6 апреля

Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 6 апреля. Новая неделя начнется для доллара с удешевления.

Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 3 апреля торгуется по 43,81 гривне. То есть цена американской валюты увеличилась на 3 копейки против 2 апреля. Официальный курс евро составляет 50,45 гривны, следовательно его цена упала аж на 37 копеек, сообщает Нацбанк.

Смотрите также Апрель – "крайне важный месяц" для доллара: каким будет курс валют в Украине

А вот 6 апреля курс валют будет таким:

доллар – 43,65 гривны (-16 копеек);

евро – 50,31 гривны (-14 копеек).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 3 апреля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,50 гривны , а продажа – по 44,05 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,70 гривны , а продажа – по 43,80 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,25 гривны, а продажа – по 43,95 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 3 апреля был таким:

в банках – покупка в среднем была по 50,30 гривны , а продажа – по 50,90 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 50,60 гривен , а продажа – по 50,75 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 50,40 гривны, а продажа – по 50,91 гривны.

Каким будет курс валют в апреле?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала финансовый аналитик Андрей Шевчишин среди нескольких возможных сценариев предположил сезонно-традиционный апрель, когда после стабилизации гривна может даже укрепиться на 0,5 – 1,5%.

Правда, в таком случае в таком случае курс доллара в Украине составит 43,5 – 44,5 гривны, то есть будет колебаться в нынешнем коридоре.

Зато евро обычно укрепляется против доллара на мировом рынке посреди весны, поэтому на внутреннем рынке при сценарии "статус-кво" речь идет о курсе в 51,5 гривны.