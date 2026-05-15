Доллар подорожает с новой недели – какой официальный курс установили на 18 мая

Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 18 мая. Новая неделя начнется с подорожания доллара.

Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 15 мая торгуется по 43,95 гривны. То есть цена американской валюты уменьшилась на 1 копейку против 14 мая. Официальный курс евро составляет 51,43 гривны, следовательно его цена также уменьшилась еще на 7 копеек, сообщает Нацбанк.

А вот 18 мая курс валют будет таким:

доллар – 44,07 гривны (+12 копеек);

евро – 51,26 гривны (-17 копеек).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 15 мая курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,75 гривны , а продажа – по 44,19 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,94 гривны , а продажа – по 43,93 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,51 гривны, а продажа – по 43,89 гривны.