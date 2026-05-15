Доллар подорожает с новой недели – какой официальный курс установили на 18 мая
- Нацбанк установил официальный курс валюты на 18 мая: доллар будет стоить 44,07 гривны, а евро – 51,26 гривны.
- Цена американской валюты увеличилась на 12 копеек, тогда как европейской – упала еще на 17 копеек.
Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 18 мая. Новая неделя начнется с подорожания доллара.
Какой официальный курс валют?
Официальный курс доллара США 15 мая торгуется по 43,95 гривны. То есть цена американской валюты уменьшилась на 1 копейку против 14 мая. Официальный курс евро составляет 51,43 гривны, следовательно его цена также уменьшилась еще на 7 копеек, сообщает Нацбанк.
А вот 18 мая курс валют будет таким:
- доллар – 44,07 гривны (+12 копеек);
- евро – 51,26 гривны (-17 копеек).
Какой курс доллара на наличном рынке?
Напомним, еще по состоянию на утро 15 мая курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,75 гривны, а продажа – по 44,19 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 43,94 гривны, а продажа – по 43,93 гривны;
- в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,51 гривны, а продажа – по 43,89 гривны.
Какой курс евро на наличном рынке?
А вот курс евро по состоянию на утро 15 мая был таким:
- в банках – покупка в среднем была по 51,20 гривны, а продажа – по 51,80 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 51,50 гривны, а продажа – по 51,67 гривны;
- в обменниках – покупка в среднем была по 51,33 гривны, а продажа – по 51,80 гривны.
Как на доллар влияет цена нефти?
В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что развитие событий на Ближнем Востоке косвенно влияет на валютный рынок.
Например, именно нефтяной фактор может менять соотношение евро и доллара. Рост цен на нефть усиливает американскую валюту, тогда как их стабильность или снижение – поддерживают евровалюту.
Правда, по словам эксперта, пока любые прогнозы являются "достаточно неблагодарными". Однако подорожание "черного золота" будет только усиливать инфляцию во всем мире, и Украина не станет исключением.