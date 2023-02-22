Во вторник, 21 февраля, шекель упал примерно на 2%. Это максимальный спад с сентября. Более того, это самый большой обвал на рынке среди основных мировых валют. Также добавляют, что денежная единица зафиксировала минимум с апреля 2020 года. Курс составлял 3,65 шекеля за доллар США.

Обратите внимание Итоги и уроки энергетического кризиса: как эффективно капитализировать новые возможности

Политическая турбулентность давит на шекель

На курс валюты повлияли опасения по поводу пересмотра судебной системы в Израиле. Согласно этому плану правительство сможет получить больше власти над главным судом. Политики сделали первый шаг к принятию этого решения, но это всколыхнуло волну протестов. Это даже перевесило эффект от большего, чем ожидалось повышения базовой ставки центральным банком страны.

Интересно! По данным СМИ, действующий премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ближайшее время может приехать в Украину. Политик якобы уже получил соответствующее приглашение.

Эксперты из банка Citigroup на фоне политической ситуации в Израиле делают ставку против шекеля. Банк прогнозирует спад на уровне 8% до 3,95 шекелей за доллар. Кроме того, ожидают, что в следующие недели ситуация, вероятнее всего, еще больше обострится из-за дальнейшего рассмотрения этого вопроса.

Валюта до сих пор остается под давлением местного политического шума,

– сказали в Citigroup.

Повышение ставки в Израиле

В начале недели центральный банк Израиля принял решение о повышении ставки на 50 базисных пунктов до самого высокого уровня с конца 2008 года. Речь идет о 4,25 %. Регулятор сделал это уже в восьмой раз с апреля 2022 года.

Заместитель центробанка Эндрю Абир прокомментировал ситуацию на валютном рынке. В частности, он выделил следующие моменты: