У вівторок, 21 лютого, шекель впав приблизно на 2%. Це максимальний спад з вересня. Ба більше, це найбільший обвал на ринку серед основних світових валют. Також додають, що грошова одиниця зафіксувала мінімум з квітня з 2020 року. Курс становив 3,65 шекеля за долар США.

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Політична турбулентність тисне на шекель

На курс валюти вплинули побоювання щодо перегляду судової системи в Ізраїлі. Згідно з цим планом, уряд зможе отримати більше влади над головним судом. Політики зробили перший крок до ухвалення цього рішення, але це сколихнуло хвилю протестів. Це навіть переважило ефект від більшого, ніж очікували підвищення базової ставки центральним банком країни.

Цікаво! За даними ЗМІ, чинний прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху найближчим часом може приїхати до України. Політик нібито уже отримав відповідне запрошення.

Експерти з банку Citigroup на тлі політичної ситуації в Ізраїлі робить ставку проти шекеля. Банк прогнозує спад на рівні 8% до 3,95 шекеля за долар. Крім того, очікують, що у наступні тижні ситуація, найімовірніше, ще більше загостриться через подальший розгляд цього питання.

Валюта досі залишається під тиском місцевого політичного шуму,

– сказали в Citigroup.

Підвищення ставки в Ізраїлі

На початку тижня центральний банк Ізраїлю ухвалив рішення про підвищення ставки на 50 базисних пунктів до найвищого рівня з кінця 2008 року. Йдеться про 4,25%. Регулятор зробив це вже восьмий раз із квітня 2022 року.

Заступник центробанку Ендрю Абір прокоментував ситуацію на валютному ринку. Зокрема, він виділив такі моменти: