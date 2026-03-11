Намек на стабильность: какой курс доллара и евро в обменниках Украины

Анна Золотько рассказала 24 Каналу, что для украинцев ситуация на Ближнем Востоке вызвала опасения, из-за которых валюту накапливают "на всякий случай". Однако в течение недели 9 – 13 марта рынок еще будет оставаться чувствительным и курсовые колебания никуда не денутся.