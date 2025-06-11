Лучшие результаты в мире: какая валюта стремительно растет в цене
- Валюта Танзании, танзанийский шиллинг, резко выросла в цене на 1% до 2588,12 шиллингов за доллар, подорожав на 3,7% за месяц.
- Рост курса обусловлен притоком долларов США из сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности, туризма и транспорта, а также ростом цен на золото.
Национальная валюта Танзании резко изменила динамику на рынке. Денежная единица стремительно растет в цене, получив поддержку от ряда факторов.
Валюта Танзании резко изменила динамику на рынке
Танзанийский шиллинг зафиксировал наибольший рост с середины января относительно доллара США. Валюта восстанавливает позиции на рынке после одной из крупнейших в мире годовых потерь. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Интересно Несмотря на обещания Трампа: почему США уменьшат добычу нефти
Курс вырос на 1% до 2588,12 шиллингов за доллар. За месяц валюта Танзании подорожала на 3,7%. Это уменьшило потери валюты за год примерно до 7%. Курс валюты растет благодаря следующим факторам:
- Значительное поступление долларов США из нескольких секторов, а именно сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности, туризма и транспорта;
- Рост цен на золото за последний год.
Танзанийский шиллинг в течение первых двух с половиной месяцев 2025 года входи в перечень валют, которые демонстрировали худшие результаты на рынке. Это было связано с ростом объемов импорта и государственного долга.
Обратите внимание! Доллар США также демонстрирует отрицательную динамику на рынке. Более того, валюта приблизилась к минимуму за почти 3 года.