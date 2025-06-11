Лучшие результаты в мире: какая валюта стремительно растет в цене

Национальная валюта Танзании резко изменила динамику на рынке. Денежная единица стремительно растет в цене, получив поддержку от ряда факторов.

Валюта Танзании резко изменила динамику на рынке

Танзанийский шиллинг зафиксировал наибольший рост с середины января относительно доллара США. Валюта восстанавливает позиции на рынке после одной из крупнейших в мире годовых потерь. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Курс вырос на 1% до 2588,12 шиллингов за доллар. За месяц валюта Танзании подорожала на 3,7%. Это уменьшило потери валюты за год примерно до 7%. Курс валюты растет благодаря следующим факторам:

Значительное поступление долларов США из нескольких секторов, а именно сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности, туризма и транспорта;

Рост цен на золото за последний год.

Танзанийский шиллинг в течение первых двух с половиной месяцев 2025 года входи в перечень валют, которые демонстрировали худшие результаты на рынке. Это было связано с ростом объемов импорта и государственного долга.

Обратите внимание! Доллар США также демонстрирует отрицательную динамику на рынке. Более того, валюта приблизилась к минимуму за почти 3 года.