Найкращі результати у світі: яка валюта стрімко зростає в ціні

Національна валюта Танзанії різко змінила динаміку на ринку. Грошова одиниця стрімко зростає в ціні, отримавши підтримку від низки чинників.

Валюта Танзанії різко змінила динаміку на ринку

Танзанійський шилінг зафіксував найбільше зростання з середини січня щодо долара США. Валюта відновлює позиції на ринку після одну з найбільших у світі річних втрат. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Курс зріс на 1% до 2588,12 шилінга за долар. За місяць валюта Танзанії подорожчала на 3,7%. Це зменшило втрати валюти за рік приблизно до 7%. Курс валюти зростає завдяки таким факторам:

Значне надходження доларів США з кількох секторів, а саме сільського господарства, гірничодобувної промисловості, туризму і транспорту;

Зростання цін на золото за останній рік.

Танзанійський шилінг протягом перших двох з половиною місяців 2025 року входи до переліку валют, які демонстрували найгірші результати на ринку. Це було пов'язано зі зростанням обсягів імпорту та державного боргу.

Зверніть увагу! Долар США також демонструє від'ємну динаміку на ринку. Ба більше, валюта наблизилася до мінімуму за майже 3 роки.