Доллар США теряет позиции на рынке: чего ждут от центробанка

17 октября 2022 , 16:59
Читати новину українською

Американский доллар продолжает ослабевать на рынке. Чего ждут от Федерального резерва и как изменились котировки Индекса доллара США – читайте в материале 24 канала.

Индекс доллара США по состоянию на понедельник, 17 октября, демонстрирует отрицательную динамику на рынке. Интересно, что ожидается усиление монетарной политики Федерального резерва.

Интересно Особая осень для мира: о каких вызовах и возможностях предупредила специалиста

Позиции доллара США

На момент создания этого материала, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне 112,55, информирует Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель утратил 0,68%. Крайние позиции для Индекса доллара за год:

  • Максимально этот показатель в годовом расчете достигал отметки на уровне 114,78;
  • Тогда как минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 93,28, согласно данным CNBC.
Справка! Индекс доллара США – это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Параллельно котировки WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) колеблются на уровне 112,52, согласно данным WSJ. С начала сессии этот показатель ослаб позиции на 0,70%. Последние данные по динамике WSJ Dollar Index за последний год:

  • За последний месяц этот показатель вырос на 2,54%;
  • За 3 месяца индекс усилил позиции на 4,80%;
  • С начала 2022 г. WSJ Dollar Index вырос на 17,25%;
  • За 12 месяцев Индекс укрепил свои позиции на 19,76%.

Ситуация на валютном рынке

Американский доллар резко укреплял позиции по корзине из 6 валют основных торговых партнеров США с начала 2022 года. Однако последние недели на рынке фиксировали разную динамику. Что известно об актуальной ситуации с долларом:

  • На этой неделе Индекс доллара США начинал с падения;
  • В целом котировки с начала торговой сессии колебались в диапазоне 112,49 – 113,22, согласно Yahoo!Finance;
  • По данным CNBC, доллар США сегодня теряет позиции на рынке даже несмотря на ожидания более агрессивной монетарной политики Федеральной резервной системы;
  • Главная цель американского центробанка – унять до сих пор мощную инфляцию в стране.

Добавим, что денежная единица США и ключевая валюта для мировой торговли совсем недавно колебалась на уровне нового максимума за 20 лет – 114,78.

Автор: Віта Свірневська