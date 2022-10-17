Доллар США теряет позиции на рынке: чего ждут от центробанка

Американский доллар продолжает ослабевать на рынке. Чего ждут от Федерального резерва и как изменились котировки Индекса доллара США – читайте в материале 24 канала.

Индекс доллара США по состоянию на понедельник, 17 октября, демонстрирует отрицательную динамику на рынке. Интересно, что ожидается усиление монетарной политики Федерального резерва.

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Позиции доллара США

На момент создания этого материала, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне 112,55, информирует Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель утратил 0,68%. Крайние позиции для Индекса доллара за год:

Максимально этот показатель в годовом расчете достигал отметки на уровне 114,78 ;

; Тогда как минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 93,28, согласно данным CNBC.

Индекс доллара США – это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Параллельно котировки WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) колеблются на уровне 112,52, согласно данным WSJ. С начала сессии этот показатель ослаб позиции на 0,70%. Последние данные по динамике WSJ Dollar Index за последний год:

За последний месяц этот показатель вырос на 2,54%;

За 3 месяца индекс усилил позиции на 4,80%;

С начала 2022 г. WSJ Dollar Index вырос на 17,25%;

За 12 месяцев Индекс укрепил свои позиции на 19,76%.

Ситуация на валютном рынке

Американский доллар резко укреплял позиции по корзине из 6 валют основных торговых партнеров США с начала 2022 года. Однако последние недели на рынке фиксировали разную динамику. Что известно об актуальной ситуации с долларом:

На этой неделе Индекс доллара США начинал с падения;

В целом котировки с начала торговой сессии колебались в диапазоне 112,49 – 113,22, согласно Yahoo!Finance;

согласно Yahoo!Finance; По данным CNBC, доллар США сегодня теряет позиции на рынке даже несмотря на ожидания более агрессивной монетарной политики Федеральной резервной системы;

Главная цель американского центробанка – унять до сих пор мощную инфляцию в стране.

Добавим, что денежная единица США и ключевая валюта для мировой торговли совсем недавно колебалась на уровне нового максимума за 20 лет – 114,78.