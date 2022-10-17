Доллар США теряет позиции на рынке: чего ждут от центробанка
Американский доллар продолжает ослабевать на рынке. Чего ждут от Федерального резерва и как изменились котировки Индекса доллара США – читайте в материале 24 канала.
Индекс доллара США по состоянию на понедельник, 17 октября, демонстрирует отрицательную динамику на рынке. Интересно, что ожидается усиление монетарной политики Федерального резерва.
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Позиции доллара США
На момент создания этого материала, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне 112,55, информирует Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель утратил 0,68%. Крайние позиции для Индекса доллара за год:
- Максимально этот показатель в годовом расчете достигал отметки на уровне 114,78;
- Тогда как минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 93,28, согласно данным CNBC.
Параллельно котировки WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) колеблются на уровне 112,52, согласно данным WSJ. С начала сессии этот показатель ослаб позиции на 0,70%. Последние данные по динамике WSJ Dollar Index за последний год:
- За последний месяц этот показатель вырос на 2,54%;
- За 3 месяца индекс усилил позиции на 4,80%;
- С начала 2022 г. WSJ Dollar Index вырос на 17,25%;
- За 12 месяцев Индекс укрепил свои позиции на 19,76%.
Ситуация на валютном рынке
Американский доллар резко укреплял позиции по корзине из 6 валют основных торговых партнеров США с начала 2022 года. Однако последние недели на рынке фиксировали разную динамику. Что известно об актуальной ситуации с долларом:
- На этой неделе Индекс доллара США начинал с падения;
- В целом котировки с начала торговой сессии колебались в диапазоне 112,49 – 113,22, согласно Yahoo!Finance;
- По данным CNBC, доллар США сегодня теряет позиции на рынке даже несмотря на ожидания более агрессивной монетарной политики Федеральной резервной системы;
- Главная цель американского центробанка – унять до сих пор мощную инфляцию в стране.
Добавим, что денежная единица США и ключевая валюта для мировой торговли совсем недавно колебалась на уровне нового максимума за 20 лет – 114,78.