Рынок криптовалют заканчивает эту неделю с общей капитализацией на уровне 950,49 миллиарда долларов. Об этом сообщает сайт CoinMarketCap. За день этот показатель вырос сразу на 9,77%.

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Курс криптовалют на 8 июля

Пока биткойн стоит 21 544 доллара (+ 1082 доллара). В то время как рыночная капитализация монеты достигла отметки в 411,23 миллиарда долларов, информирует CoinDesk.

В то же время, вторая по популярности цифровая монета в мире – Ethereum – торгуется по цене на уровне 1 221 доллара за штуку (+ 39 долларов). В то же время рыночная капитализация криптовалюты равна 145,31 миллиарда долларов.

На рынке криптовалют довольно важное место занимают и другие цифровые монеты. Актуальные данные относительно их курсов, согласно CoinDesk :

Dogecoin – 0,069128 доллара за монету, за 24 часа монета подорожала на 0,09%, рыночная капитализация – 9,34 миллиарда долларов;

за монету, за 24 часа монета подорожала на рыночная капитализация – долларов; Cardano – 0,469000 доллара за монету, за 24 часа монета выросла в цене на 0,93% , рыночная капитализация – 15,70 миллиарда долларов;

за монету, за 24 часа монета выросла в цене на , рыночная капитализация – долларов; Solana – 37,23 доллара за монету (+0,20 доллара), рыночная капитализация – 19,42 миллиарда долларов.

Прогнозы и заявления по цифровым деньгам

Эксперты Deutsche Bank прогнозируют, что стоимость биткойна имеет все шансы вернуться до 28 тысяч долларов за монету уже к концу 2022 года. По мнению специалистов, ситуация будет зависеть от динамики на рынке американских акций, сообщает Bloomberg ;

за монету уже к концу 2022 года. По мнению специалистов, ситуация будет зависеть от динамики на рынке американских акций, сообщает Bloomberg ; Глава Европейского центробанка Кристин Лагард достаточно критически оценивает цифровые монеты. Она публично заявила, что по ее скромной оценке криптовалюты "не стоят ни копейки". Она также призвала мир начать регулировать этот сектор.

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