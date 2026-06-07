Банки и обменники установили новые ценники: выгодно ли покупать валюту 7 июня
В воскресенье, 7 июня, официальный курс доллара в Украине составляет 44,37 гривны, а евро – 51,66 гривны. В то же время банки и обменники предлагают валюту по другим ценам.
Какой курс валют в банках
- Покупка доллара происходит в среднем по 44,05 гривны (-3 копейки), а продажа – по 44,58 гривны (+1 копейка), о чем сообщили на сайте Минфина.
- В частности, покупка евро проходит по 51,25 гривны (+3 копейки), а продажа – по 51,95 гривны (+3 копейки).
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Какова стоимость валют на черном рынке
- Покупка доллара на черном рынке в среднем осуществляется по 44,35 гривны (-1 копейка), а продажа – по 44,34 гривны (+3 копейки).
- В то же время покупка евро в среднем стоит 51,55 гривны (-1 копейка), а продажа – по 51,77 гривны (-2 копейки).
Какой курс валют в обменниках
- Доллары обменники покупают в среднем по 43,66 гривны (-5 копеек), а продают – по 44,29 гривны (-11 копеек).
- Зато евро в среднем покупают по 51,33 гривны (-10 копеек), а продают – по 51,95 гривны (+5 копеек).
Что еще стоит знать о валюте
Вероятно, что курс доллара в течение второй недели июня будет колебаться в пределах 44,2 – 44,7 гривны. В то же время евро будет демонстрировать более широкую амплитуду – в 51 – 52,5 гривны.
Более чувствительным к любым угрозам является наличный рынок. Но его ситуативные изменения часто "не навсегда".
В частности, эксперт Елена Шепель советует держать сбережения в разных валютах. Если речь идет о каких-либо финансовых инвестициях или вложения средств, то специалист советует помнить о диверсификации.
Например, 30% накопленных средств можно держать в евро, еще 30% – в гривнах, а 40%, – в долларах.