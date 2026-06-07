Банки и обменники установили новые ценники: выгодно ли покупать валюту 7 июня

В воскресенье, 7 июня, официальный курс доллара в Украине составляет 44,37 гривны, а евро – 51,66 гривны. В то же время банки и обменники предлагают валюту по другим ценам.

Какой курс валют в банках

Покупка доллара происходит в среднем по 44,05 гривны (-3 копейки), а продажа – по 44,58 гривны (+1 копейка), о чем сообщили на сайте Минфина.

(-3 копейки), а продажа – по (+1 копейка), о чем сообщили на сайте Минфина. В частности, покупка евро проходит по 51,25 гривны (+3 копейки), а продажа – по 51,95 гривны (+3 копейки).

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Какова стоимость валют на черном рынке

Покупка доллара на черном рынке в среднем осуществляется по 44,35 гривны (-1 копейка), а продажа – по 44,34 гривны (+3 копейки).

(-1 копейка), а продажа – по (+3 копейки). В то же время покупка евро в среднем стоит 51,55 гривны (-1 копейка), а продажа – по 51,77 гривны (-2 копейки).

Какой курс валют в обменниках

Доллары обменники покупают в среднем по 43,66 гривны (-5 копеек), а продают – по 44,29 гривны (-11 копеек).

(-5 копеек), а продают – по (-11 копеек). Зато евро в среднем покупают по 51,33 гривны (-10 копеек), а продают – по 51,95 гривны (+5 копеек).

Что еще стоит знать о валюте

Вероятно, что курс доллара в течение второй недели июня будет колебаться в пределах 44,2 – 44,7 гривны. В то же время евро будет демонстрировать более широкую амплитуду – в 51 – 52,5 гривны.

Более чувствительным к любым угрозам является наличный рынок. Но его ситуативные изменения часто "не навсегда".

В частности, эксперт Елена Шепель советует держать сбережения в разных валютах. Если речь идет о каких-либо финансовых инвестициях или вложения средств, то специалист советует помнить о диверсификации.

Например, 30% накопленных средств можно держать в евро, еще 30% – в гривнах, а 40%, – в долларах.