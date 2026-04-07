Доллар дешевеет: где выгоднее купить валюту 7 апреля

Во вторник, 7 апреля, официальный курс доллара в Украине составит 43,58 гривен, а евро – 50,32 гривны. Но курс валют в банках и обменниках несколько иной.

Какой курс валют в банках? По состоянию на утро 7 апреля, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,30 гривны ( -10 копеек), а продажа по 44,80 гривны (-5 копеек).

Покупка евро проходит по 50,02 гривны (-7 копеек), а продажа – по 50,68 гривны (-6 копеек). Что с курсом валют на черном рынке? Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 43,55 гривны (-1 копейка), а продажа – по 43,65 гривны (+2 копейки).

Зато покупка евро проходит по 50,40 гривны (-4 копейки), а продажа – по 50,60 гривны (-3 копейки). Какой курс в обменниках? По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 42,88 гривны (+22 копейки), а продают – по 43,71 гривне (+1 копейка).

Евро покупают по 50,16 гривны (+12 копеек), а продают – по 70,78 гривны (-5 копеек). Что еще следует знать о ситуации с валютой? Апрель может стать важным не только в отношении курса валют во втором квартале, но в целом году вообще. Ключевую роль здесь будет играть стратегия НБУ.

Однако на ситуацию также будет влиять война, геополитические события из-за боевых действий на Ближнем Востоке, международная помощь от партнеров, состояние экономики после тяжелой зимы (речь идет в частности об инфляции).

Ориентировочный курс доллара в апреле – от 43,75 до 44,50 гривен, а курс евро – от 49,5 до 52 гривен.