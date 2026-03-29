29 марта, 10:59
Нестабильность валют: какой курс установили обменники и банки 29 марта

Валерия Моргун
Основные тезисы
  • Официальный курс доллара составляет 43,88 гривны, а евро – 50,61 гривны, согласно Национальному банку Украины.
  • Курс доллара в банках на покупку составляет 43,60 гривны, а на продажу – 44,15 гривны, тогда как курс евро на покупку составляет 50,35 гривны, а на продажу – 51,00 гривны.

По состоянию на утро воскресенья, 29 марта, официальный курс доллара составляет 43,88 гривны, а евро – 50,61 гривны. Такие уровни установил Национальный банк Украины. Рассказываем, какие цены в обменниках и банках Украины.

Какой курс валют в банках?

Согласно данным Минфина, курс доллара почти не изменился, в отличие от евро.

  • По состоянию на утро 29 марта покупка доллара в банках в среднем проходит по 43,60 гривны (без изменений), а продажа – по 44,15 гривны (-2 копейки).
  • Покупка евро стоит в среднем 50,35 гривны (+7 копеек), а продажа – 51,00 гривны (- 3 копейки).

Какой курс валют на черном рынке?

  • Доллар покупается в среднем по 43,95 гривны (+4 копейки), а продается – по 43,94 гривны (+2 копейки).
  • В то же время покупка евро проходит по 50,80 гривны (+2 копейки), а продажа – по 50,92 гривны (- 1 копейка).

Какой курс валют в обменниках?

  • Данные finance.ua. свидетельствуют, что покупка доллара производится в среднем по 42,50 гривны (-68 копейки), а продажа – по 43,95 гривны (-5 копеек).
  • В частности покупка евро осуществляется по 50,00 гривны (-36 копеек), а продажа – по 51,20 гривны (+9 копеек).

Что еще следует знать о курсе валют в Украине?

  • В первую неделю апреля, начиная с понедельника, 30 марта, курс доллара будет колебаться около 44 гривен, а евро – 51 гривны. Об этом свидетельствуют прогнозы экспертов.
  • Спрос на валюту будет оставаться активным из-за инерции импортеров топлива. И это несмотря на то, что пик уже прошел.
  • Важным фактором для валютного рынка будет решение Национального банка относительно учетной ставки. В частности следующее заседание Правления по вопросам монетарной политики состоится 30 апреля