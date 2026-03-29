Нестабильность валют: какой курс установили обменники и банки 29 марта

По состоянию на утро воскресенья, 29 марта, официальный курс доллара составляет 43,88 гривны, а евро – 50,61 гривны. Такие уровни установил Национальный банк Украины. Рассказываем, какие цены в обменниках и банках Украины.

Какой курс валют в банках? Согласно данным Минфина, курс доллара почти не изменился, в отличие от евро. Читайте также Новая неделя принесет позитивные изменения: курс доллара на 30 марта По состоянию на утро 29 марта покупка доллара в банках в среднем проходит по 43,60 гривны (без изменений), а продажа – по 44,15 гривны (-2 копейки).

Покупка евро стоит в среднем 50,35 гривны (+7 копеек), а продажа – 51,00 гривны (- 3 копейки). Какой курс валют на черном рынке? Доллар покупается в среднем по 43,95 гривны (+4 копейки), а продается – по 43,94 гривны (+2 копейки).

В то же время покупка евро проходит по 50,80 гривны (+2 копейки), а продажа – по 50,92 гривны (- 1 копейка). Какой курс валют в обменниках? Данные finance.ua. свидетельствуют, что покупка доллара производится в среднем по 42,50 гривны (-68 копейки), а продажа – по 43,95 гривны (-5 копеек).

В частности покупка евро осуществляется по 50,00 гривны (-36 копеек), а продажа – по 51,20 гривны (+9 копеек). Что еще следует знать о курсе валют в Украине? В первую неделю апреля, начиная с понедельника, 30 марта, курс доллара будет колебаться около 44 гривен, а евро – 51 гривны. Об этом свидетельствуют прогнозы экспертов.

Спрос на валюту будет оставаться активным из-за инерции импортеров топлива. И это несмотря на то, что пик уже прошел.

Важным фактором для валютного рынка будет решение Национального банка относительно учетной ставки. В частности следующее заседание Правления по вопросам монетарной политики состоится 30 апреля