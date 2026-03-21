Доллар дешевле 44 гривен: реально ли найти такой курс в обменниках в конце недели

Уже в понедельник, 23 марта, официальный курс доллара в Украине составит 43,82 гривны, а евро – 50,67 гривны. Однако в конце этой недели цены на валюту в банках и обменниках несколько иные.

Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 21 марта, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,57 гривны (-8 копеек), а продажа по 44,16 гривны (без изменений).

Смотрите также Почему курс валют отличается в банках и обменниках – где искать лучшую цену

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 44,09 гривны (-2 копейки), а продажа – по 44,13 гривны (-2 копейки).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,23 гривны (-17 копеек), а продают – по 44,10 гривны (-8 копеек).

Что может спасти гривну от обесценивания?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала финансовый аналитик Андрей Шевчишин предположил, что курс доллара может вырасти до 45,5 гривны, ведь близкий показатель уже заложен в прогнозы от правительства и МВФ на 2026 год.

Правда, положение украинской валюты может улучшить разблокирование кредита от ЕС. В то же время, по словам эксперта, если этого не произойдет до середины апреля, давление на гривну существенно усилится. Если же финансирование поступит, вероятность девальвации и ее глубина будут ограниченными.

Напомним, ранее европейские чиновники надеялись провести первый транш помощи уже в апреле.