Долар дешевше 44 гривень: чи реально знайти такий курс в обмінниках наприкінці тижня

Уже в понеділок, 23 березня, офіційний курс долара в Україні становитиме 43,82 гривні, а євро – 50,67 гривні. Однак наприкінці цього тижня ціни на валюту в банках і обмінниках дещо інші.

Який курс валют у банках?

Станом на ранок 21 березня, як повідомляє сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 43,57 гривні (-8 копійок), а продаж по 44,16 гривні (без змін).

(-8 копійок), а продаж по (без змін). Купівля євро проходить по 50,32 гривні (-1 копійка), а продаж – по 51,09 гривні (-1 копійка).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

Купівля долара на чорному ринку в середньому коштує по 44,09 гривні (-2 копійки), а продаж – по 44,13 гривні (-2 копійки).

(-2 копійки), а продаж – по (-2 копійки). Натомість купівля євро проходить по 50,91 гривні (-8 копійок), а продаж – по 51,10 гривні (-4 копійки).

Який курс в обмінниках?

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 43,23 гривні (-17 копійок), а продають – по 44,10 гривні (-8 копійок).

(-17 копійок), а продають – по (-8 копійок). Євро купують по 50,46 гривні (-6 копійок), а продають – по 51,36 гривні (+1 копійка).

Що може врятувати гривню від знецінення?

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин припустив, що курс долара може вирости до 45,5 гривні, адже близький показник уже закладений у прогнози від уряду та МВФ на 2026 рік.

Щоправда, становище української валюти може покращити розблокування кредиту від ЄС. Водночас, за словами експерта, якщо цього не станеться до середини квітня, тиск на гривню суттєво посилиться. Якщо ж фінансування надійде, імовірність девальвації та її глибина будуть обмеженими.

Нагадаємо, раніше європейські високопосадовці сподівалися провести перший транш допомоги вже у квітні.