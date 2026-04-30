Новый месяц начинается с "облегчения": официальный курс валют на 1 мая: официальный курс валют на 1 мая

Нацбанк установил официальный курс валют на пятницу, 1 мая. Последний месяц весны в Украине начинается с незначительного удешевления доллара и евро.

Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 30 апреля торгуется по 44,08 гривны. То есть цена американской валюты увеличилась на 1 копейку против 29 апреля. Официальный курс евро составляет 51,58 гривны, следовательно его цена уменьшилась на 9 копеек, сообщает Нацбанк.

Смотрите также Нацбанк принял важное решение по учетной ставке – что изменится для украинцев

А вот 1 мая курс валют будет таким:

доллар – 43,96 гривны (-12 копеек);

евро – 51,45 гривны (-13 копеек).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 30 апреля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,80 гривны , а продажа – по 44,29 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,90 гривны , а продажа – по 43,95 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,30 гривны, а продажа – по 43,96 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 30 апреля был таким:

в банках – покупка в среднем была по 51,20 гривны , а продажа – по 51,90 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,40 гривны , а продажа – по 51,60 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 51,24 гривны, а продажа – по 51,79 гривны.

Каким будет курс доллара в мае?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой озвучил прогноз, ввиду продолжения войны в Иране.

Вероятно, курс доллара в Украине в течение последнего месяца весны будет колебаться в пределах 43,50 – 44,50 гривны.

Однако на гривню и цены будет давить не только мировое подорожание нефти. Полномасштабное вторжение России, в частности атаки на энергетическую и транспортную инфраструктуру, негативно влияют на экономику, затрудняют работу бизнеса и тому подобное.