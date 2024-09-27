Сколько стоит грамм золота в Украине

Украинский Нацбанк обнародовал актуальные цены на золото в Украине. Золото в Украине продолжает расти в цене. При этом стоит учитывать, что на стоимость драгоценного металла влияют его тип и чистота.

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Для примера, инвесторы и коллекционеры больше всего ценят золото с пробой 999. Из такого золота преимущественно изготавливают монеты, медали и слитки.

Актуальные закупочные цены на золото:

Банковский металл, который доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами стоит 3518,75 гривны за один грамм.

Банковский металл, требующий доведения его признанными производителями до стандартов качества, оценили в 3508,19 гривны за грамм.

Золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов, стоит 3483,56 гривны за грамм.

К теме! В Украине также можно приобрести золотые слитки. Эту услугу предлагают несколько банков в Украине. Всю необходимую информацию о продаже золота кредиторы публикуют на своих официальных сайтах.

Закупочные цены на золото в ломе по состоянию на 27 сентября 2024 года:

333 проба – 1 160,03 гривны за грамм;

375 проба – 1 306,34 гривны за грамм;

500 проба – 1 741,78 гривны за грамм;

583 проба – 2030,92 гривны за грамм;

585 проба – 2037,92 гривны за грамм;

750 проба – 2 612,67 гривны за грамм;

900 проба – 3135,20 гривны за грамм;

916 проба – 3190,94 гривны за грамм;

958 проба – 3337,25 гривны за грамм;

999 проба – 3 480,08 гривны за грамм;

999,9 пробы – 3 483,21 гривны за грамм.

Напомним, что золото продолжает фиксировать рекорды на мировом рынке. 26 сентября декабрьские фьючерсы на золото выросли в цене до 2709 долларов, впервые в истории пересекая психологический рубеж в 2700 долларов, согласно данным биржи Comex. Спотовые цены на драгоценный металл тоже в который раз обновила рекорд на рынке, подорожав до 2685 долларов за унцию.