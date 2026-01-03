Доллары 1996, 2003 и 2006 годов: сколько реально стоят старые валюты

Долларовые банкноты 1996, 2003 и 2006 годов должны принимать в кассах украинских банков и обменников. Впрочем, в этом случае речь не идет о значительно поврежденных или изношенных купюрах, для которых предусмотрена отдельная операция.

За сколько можно сдать доллар 1996 и 2006 годов?

Дело в том, что в 2023 году всем банкам и небанковским учреждениям запрещено отказывать клиентам в обмене иностранной валюты, которая по элементам и дизайну полностью соответствует образцам и описаниям иностранных центральных банков, а подлинность ее подтверждена с использованием соответствующего оборудования, передает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Как объясняют в UnexBank, чаще всего проблемы с обменом возникают с оборотом банкнот номиналом 100 долларовые, которые считаются старыми.

Все из-за их устаревших защитных элементов, ведь доллары 2003 и 2006 года не имеют 3D-ленты или улучшенной водяной метки. Это делает их довольно уязвимыми к подделкам.

Несмотря на это обменивать банкноты, если они являются настоящими, можно по действующему курсу. Сейчас официальный курс доллара составляет 42,21 гривны (по состоянию на 30 декабря 2025 года).

В обменниках стоимость указана такая: 41,90 гривны за обмен валюты, а 42,42 гривны за покупку, свидетельствуют данные finance.ua.

На черном рынке: 42,45 гривны как при покупке, так и продаже валюты.

В банках обменять доллар может будет по 42 гривны, а купить валюту – за 42,50 гривны, сообщает "Минфин".

Обратите внимание! Не принимаются долларовые банкноты, которые были выпущены до 1914 года. А если выпуск после 1914 года, то их можно будет обменять только в случае отсутствия изношенности и значительных повреждений.

Что делать с изношенными валютами?

Те банкноты, имеющие признаки существенного износа, должны отправляться на операцию инкассо по тарифам банков и финучреждений, говорится в документе НБУ.

В общем к признакам изношенности и поврежденности входят:

разорваны или разрезаны на части;

есть повреждения элементов дизайна и защиты, например удалены цифровые или текстовые обозначения номинала, изображения портрета, оптически-переменные элементы защиты, защитные ленты;

валюты с измененным первоначальным цветом бумаги и/или изображений;

с локальными загрязнениями (пятнами), включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых превышает половину площади банкноты;

с общими загрязнениями, включая те, вызывающие люминесценцию бумаги в ультрафиолетовых лучах; обожженные, прожженные, трухлые (поврежденные в результате длительного воздействия влаги, различных жидкостей, химикатов или с признаками гниения);

валюты имеют явные типографские недостатки.

