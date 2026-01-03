Долари 1996, 2003 та 2006 років: скільки реально коштують старі валюти

Доларові банкноти 1996, 2003 та 2006 років повинні приймати у касах українських банків та обмінників. Втім у цьому випадку не йдеться про значно пошкоджені чи зношені купюри, для яких передбачена окрема операція.

За скільки можна здати долар 1996 та 2006 років?

Річ у тім, що у 2023 році усім банкам та небанківським установам заборонено відмовляти клієнтам в обміні іноземної валюти, яка за елементами та дизайном повністю відповідає зразкам та описам іноземних центральних банків, а справжність її підтверджена з використанням відповідного обладнання, передає 24 Канал з посиланням на НБУ.

Як пояснюють в UnexBank, найчастіше проблеми з обміном виникають з обігом банкнот номіналом 100 доларові, які вважаються старими.

Все через їхні застарілі захисні елементи, адже долари 2003 та 2006 року не мають 3D-стрічки або ж покращеної водяної мітки. Це робить їх доволі вразливими до підробок.

Попри це обмінювати банкноти, якщо вони є справжніми, можна за чинним курсом. Наразі офіційний курс долара становить 42,21 гривні (станом на 30 грудня 2025 року).

В обмінниках вартість вказана така: 41,90 гривні за обмін валюти, а 42,42 гривні за купівлю, свідчать дані finance.ua.

На чорному ринку: 42,45 гривні як при купівлі, так і продажі валюти.

В банках обміняти долар може буде по 42 гривні, а купити валюту – за 42,50 гривні, повідомляє "Мінфін".

Зверніть увагу! Не приймаються доларові банкноти, які були випущені до 1914 року. А якщо випуск після 1914 року, то їх можна буде обміняти лише у випадку відсутності зношеності та значних пошкоджень.

Що робити зі зношеними валютами?

Ті банкноти, що мають ознаки суттєвого зношення, мають відправлятися на операцію інкасо за тарифами банків та фінустанов, йдеться у документі НБУ.

Загалом до ознак зношеності та пошкодженості входять:

розірвані чи розрізані на частини;

є пошкодження елементів дизайну та захисту, як-от видалені цифрові чи текстові позначення номіналу, зображення портрета, оптично-змінні елементи захисту, захисні стрічки;

валюти зі зміненим первісним кольором паперу та/або зображень;

із локальними забрудненнями (плямами), уключаючи видимі в ультрафіолетових променях, загальна площа яких перевищує половину площі банкноти;

із загальними забрудненнями, уключаючи ті, що спричиняють люмінесценцію паперу в ультрафіолетових променях; обпалені, пропалені, трухлі (пошкоджені внаслідок тривалої дії вологи, різних рідин, хімікатів або з ознаками гниття);

валюти мають явні друкарські недоліки.

Які старі євро не приймаються?