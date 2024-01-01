Спад мог быть еще сильнее: рубль вошел в тройку глобальных аутсайдеров

Российский рубль в 2023 году неоднократно фиксировал серьезные обвалы на рынке. Более того, российская национальная валюта в итоге завершила год с одним из худших результатов на глобальном уровне.

За 2023 год курс российского рубля зафиксировал самый большой спад с 2015 года. Напомним, что в начале прошлого года доллар в России стоил 71,8 рубля.

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Рубль вошел в тройку самых слабых валют

Однако рубль завершил год, упав в цене до 90,36 рубля за доллар. Такие данные были зафиксированы на закрытии торгов 29 декабря. Таким образом, рубль вошел в тройку самых слабых валют из развивающихся стран. Худшие результаты продемонстрировали только две валюты:

Турецкая лира, которая за год просела на 36,6% ;

; Аргентинское песо, зафиксировало падение на 78%.

Добавим, что еще в начале августа все вышеупомянутые валюты входили. в тройку самых слабых валют в мире. В то же время падение рубля могло быть и сильнее. Дело в том, что в августе стоимость доллара и евро пересекла важную психологическую отметку в 100 рублей. Девальвацию рубля приостановило повышение процентной ставки, а также ряд административных шагов российских властей.