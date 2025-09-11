Впервые с февраля: курс рубля к евро установил новый рекорд
- Курс евро на внебиржевом рынке в России впервые с февраля достиг 100 рублей, что на 1,4 рубля выше чем в начале торгов.
- Глава Сбербанка Герман Греф прогнозирует дальнейшее снижение рубля до конца года.
Курс евро на внебиржевом рынке вырос до 100 рублей. Это произошло впервые с 10 февраля.
Что происходит с курсом рубля к евро?
Как сообщают российские СМИ, с начала открытия торгов евровалюта подорожала на ориентировочно 1,4 рубля.
Обратите внимание! Внебиржевой курс доллара, в свою очередь, сейчас находится в пределах 86,5 рубля.
Как менялся курс евро в России:
- еще вчера Центробанк России устанавливал курс евро – 99,82 рубля;
- впоследствии европейская валюта подорожала сразу на почти 1,8 рубля.
Нужно отметить, что российская валюта начала ослабевать еще с конца августа. Именно тогда стоимость доллара на бирже была в пределах 79 – 80 рублей
Почему обесценивается рубль?
Глава Сбербанка Герман Греф спрогнозировал ощутимое ослабление рубля до конца этого года. Аналитики считают, что курс российской валюты продолжит падать из-за ряда факторов:
- рынок ожидает продолжения взятого в начале лета руководством Центробанка России курса на смягчение денежно-кредитной политики;
- также на рубль влияет снижение ключевой ставки;
- не стоит отбрасывать и влияние ожидания решения о возможной отмене обязательной валютной выручки российских экспортеров.
Когда в России снизили ключевую ставку?
В июне Центробанк России снизил ключевую ставку с 21 до 20% годовых. А в июле ее снова скорректировали на 200 базисных пунктов. Сейчас ключевая ставка в России – 18%.
Какая ситуация с курсом рубля сейчас?
10 сентября курс рубля обвалился, упав до пятимесячного минимума. Российская валюта пересекла отметку 85 рублей за доллар.
Еще в мае стало известно, что российские власти намерены "обвалить" рубль. Таким образом чиновники хотели увеличить поступления в казну. Планировалось, что российская валюта должна была упасть так, чтобы достигать 100 рублей за доллар.
Напомним! Российская валюта ощутимо укрепилась перед разговором Трампа и Путина и достигла – 81,20 рубля за доллар.