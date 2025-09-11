Курс євро на позабіржовому ринку зріс до 100 рублів. Це сталося уперше з 10 лютого.

Що відбувається з курсом рубля до євро?

Як повідомляють російські ЗМІ, з початку відкриття торгів євровалюта подорожчала на орієнтовно 1,4 рубля.

Читайте також Дорожче не буде: Індія назвала ціну, за якою готова купувати російську нафту

Зверніть увагу! Позабіржовий курс долара, своєю чергою, зараз перебуває у межах 86,5 рубля.

Як змінювався курс євро в Росії:

ще вчора Центробанк Росії встановлював курс євро – 99,82 рубля;

згодом європейська валюта подорожчала одразу на майже 1,8 рубля.

Потрібно зазначити, що російська валюта почала слабшати ще з кінця серпня. Саме тоді вартість долара на біржі була в межах 79 – 80 рублів

Чому знецінюється рубль?

Голова Сбербанку Герман Греф спрогнозував відчутне послаблення рубля до кінця цього року. Аналітики вважають, що курс російської валюти продовжить падати через низку чинників:

ринок очікує продовження взятого на початку літа керівництвом Центробанку Росії курсу на пом'якшення грошово-кредитної політики;

також на рубль впливає зниження ключової ставки;

не варто відкидати і вплив очікування рішення про можливе скасування обов'язкового валютного виторгу російських експортерів.

Коли в Росії знизили ключову ставку? У червні Центробанк Росії знизив ключову ставку з 21 до 20% річних. А в липні її знову скоригували на 200 базисних пунктів. Зараз ключова ставка в Росії – 18%.

Яка ситуація з курсом рубля зараз?

10 вересня курс рубля обвалився, впавши до п'ятимісячного мінімуму. Російська валюта перетнула позначку 85 рублів за долар.

Ще в травні стало відомо, що російська влада має намір "обвалити" рубль. Таким чином урядовці хотіли збільшити надходження у казну. Планувалось, що російська валюта мала впасти так, аби сягати 100 рублів за долар.

Нагадаємо! Російська валюта відчутно зміцнилась перед розмовою Трампа та Путіна і сягнула – 81,20 рубля за долар.