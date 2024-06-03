Малоизвестный токен, который связан с Telegram, подорожал почти на 300%

За последнюю неделю токен Notcoin зафиксировал стремительное подорожание. Более того, цифровая монета продолжает расти в цене. Этому способствовал ряд кадровых изменений.

На момент создания этого материала, курс Notcoin колеблется на уровне 0,02305 доллара за монету. С начала торгов токен прибавил в цене более 16%.

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Notcoin резко вырос в цене

Тогда как за неделю Notcoin подорожал более чем на 287%. Кроме того, в воскресенье, 2 июня, курс монеты вырос на 64%. Подорожание монеты также способствовало росту ее рыночной капитализации.

Этот показатель вырос с 517 миллионов долларов до более 2,3 миллиардов долларов. Для этого хватило одной недели. По этому показателю Notcoin занимает 51 место в списке криптоактивов на CoinMarketCap. Также стоит добавить, что 16 листинг Notcoin на крупнейших криптобиржах провели 16 мая.

Что известно о Notcoin Это игра для кликеров вирусов в приложении для обмена сообщениями Telegram, а также одноименная криптовалюта. Ее пользователи могут зарабатывать токены в игре, которые впоследствии будут конвертированы в криптовалютные токены с реальной стоимостью, информирует официальный сайт криптобиржи Это игра для кликеров вирусов в приложении для обмена сообщениями Telegram, а также одноименная криптовалюта. Ее пользователи могут зарабатывать токены в игре, которые впоследствии будут конвертированы в криптовалютные токены с реальной стоимостью, информирует официальный сайт криптобиржи Bybit

Почему токен стремительно растет в цене

Подорожанию монеты Notcoin способствовало заявление криптобиржи Bybit. Речь идет о подтверждении информации о том, что после неудачного запуска Notcoin произошли серьезные кадровые изменения. В частности, несколько руководителей сменили свои роли, согласно данным CoinDesk.

Согласно данным аккаунта Wu Blockchain, некоторые из руководителей биржи добровольно ушли в отставку, а также компания взяла на работу новых технических и спотовых менеджеров. Напомним, что проблемы с запуском проекта привели к выплате компенсации в размере 23 миллионов долларов для 320 тысяч пользователей.