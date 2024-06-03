На момент створення цього матеріалу, курс Notcoin коливається на рівні 0,02305 долара за монету. Від початку торгів токен додав в ціні понад 16%.

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Notcoin різко зріс в ціні

Тоді як за тиждень Notcoin подорожчав більше ніж на 287%. Крім того, у неділю, 2 червня, курс монети зріс на 64%. Подорожчання монети також сприяло зростанню її ринкової капіталізації.

Цей показник зріс з 517 мільйонів доларів до понад 2,3 мільярда доларів. Для цього вистачило одного тижня. За цим показником Notcoin посідає 51 місце у списку криптоактивів на CoinMarketCap. Також варто додати, що 16 лістинг Notcoin на найбільших криптобіржах провели 16 травня.

Що відомо про Notcoin Це гра для клікерів вірусів у застосунку для обміну повідомленнями Telegram, а також однойменна криптовалюта. Її користувачі можуть заробляти токени у грі, які згодом будуть конвертовані в криптовалютні токени з реальною вартістю, інформує офіційний сайт криптобіржі Це гра для клікерів вірусів у застосунку для обміну повідомленнями Telegram, а також однойменна криптовалюта. Її користувачі можуть заробляти токени у грі, які згодом будуть конвертовані в криптовалютні токени з реальною вартістю, інформує офіційний сайт криптобіржі Bybit

Чому токен стрімко зростає в ціні

Подорожчанню монети Notcoin сприяла заява криптобіржі Bybit. Йдеться про підтвердження інформації про те, що після невдалого запуску Notcoin сталися серйозні кадрові зміни. Зокрема, кілька керівників змінили свої ролі, згідно з даними CoinDesk.

Згідно з даними акаунту Wu Blockchain, дехто з керівників біржі добровільно пішов у відставку, а також компанія взяла на роботу нових технічних та спотових менеджерів. Нагадаємо, що проблеми із запуском проєкту призвели до виплати компенсації у розмірі 23 мільйонів доларів для 320 тисяч користувачів.