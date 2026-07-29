НБУ обнародовал новый курс доллара на 30 июля
После перехода к режиму "управляемой гибкости" Нацбанк продолжает контролировать ситуацию на валютном рынке. Регулятор сглаживает колебания курса с помощью интервенций, что позволяет сохранять относительное равновесие, несмотря на многочисленные риски.
Официальный курс валюты в Украине
По данным Нацбанка, в четверг, 30 июля, официальный курс валюты для украинцев будет следующим:
- доллар США – 44,88 гривны (то есть -5 копеек по сравнению с 29 июля);
- евро – 51,08 гривны (то есть +1 копейка по сравнению с 29 июля).
Интересно, что действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 11 июня – 44,98 гривны по официальному курсу, тогда как европейская достигла своего максимума 16 июня – 52,04 гривны.
Сколько стоит валюта в банках
- К слову, по данным 24 Канала, по состоянию на вечер 29 июля покупка доллара в банках обходится в среднем по 44,69 гривны (+5 копеек), а продажа – по 45,19 гривны (+4 копейки).
- Покупка евро осуществляется по 50,90 гривны (+10 копеек), а продажа – по 51,54 гривны (+9 копеек).
Что касается курса на черном рынке
- Покупка доллара на черном рынке, как сообщает сайт "Минфин", в среднем обходится по 45,01 гривны (+3 копейки), а продажа – по 45 гривен (+5 копеек).
- В свою очередь, покупка евро осуществляется по 51,25 гривны (+5 копеек), а продажа – по 51,39 гривны (+8 копеек).
Какой курс в обменных пунктах
- По данным finance.ua, обменные пункты покупают доллары в среднем по 44,54 гривны (+4 копейки), а продают – по 45,02 гривны (+5 копеек).
- Евро покупают по 50,96 гривны (без изменений), а продают – по 51,57 гривны (+8 копеек).
К слову, финансовый аналитик Андрей Шевчишин отмечает, что Нацбанк продолжает сдерживать рост курса доллара на межбанке благодаря активным валютным интервенциям. По словам эксперта, регулятор внимательно следит за уровнем в 45 гривен за доллар и реагирует на попытки рынка подняться выше этой отметки.
Дополнительную поддержку гривне в конце июля обеспечивает налоговый период, однако этот фактор носит временный характер.