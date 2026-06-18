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Финансы Курс валют Доллар снова подорожал, а евро – подешевело: официальный курс валюты на 19 июня
18 июня, 15:31
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Доллар снова подорожал, а евро – подешевело: официальный курс валюты на 19 июня

Анастасия Безейко

Нацбанк установил официальный курс валюты на пятницу, 19 июня. Доллар завершит неделю незначительным подорожанием, тогда как курс евро неожиданно упал.

Официальный курс валюты в Украине

Официальный курс доллара США 18 июня торговался по 44,80 гривны, то есть курс американской валюты вырос на 2 копейки по сравнению с 17 июня. Официальный курс евро составил 51,93 гривны, то есть его цена снизилась на 1 копейку, сообщает Нацбанк.

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А вот 19 июня курс валют будет следующим:

  • доллар – 44,91 гривны (+11 копеек);
  • евро – 51,45 гривны (-48 копеек).

К слову, действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 11 июня – 44,97 гривны по курсу Нацбанка, тогда как европейская достигла своего максимума 16 июня – 52,03 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

Напомним, еще по состоянию на полдень 18 июня курс доллара на наличном рынке составлял:

  • в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем составляла 44,65 гривны, а продажа — 45,08 гривны;
  • на черном рынке — покупка и продажа в среднем составляли по 45 гривен;
  • в обменных пунктах, по данным finance.ua, покупка в среднем составляла 44,62 гривны, а продажа — 45,05 гривны.

Курс евро на наличном рынке

А вот курс евро по состоянию на полдень 18 июня был следующим:

  • в банках – покупка в среднем составляла 51,50 гривны, а продажа – 52,15 гривны;
  • на черном рынке — покупка в среднем составляла 51,90 гривны, а продажа — 52,10 гривны;
  • в обменных пунктах – покупка в среднем составляла 51,78 гривны, а продажа – 52,35 гривны.

Обратите внимание, что 18 июня Правление по вопросам монетарной политики Нацбанка приняло решение оставить учетную ставку в Украине на текущем уровне (15%). Там надеются, что поступление финансовой помощи от партнеров позволит сохранять достаточный объем международных резервов для поддержания стабильности валютного рынка, в частности за счет интервенций регулятора.

Напомним, ранее в эксклюзивном комментарии 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой предполагал именно такое развитие событий с учетом текущих рыночных ожиданий.

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