Доллар снова подорожал, а евро – подешевело: официальный курс валюты на 19 июня
Нацбанк установил официальный курс валюты на пятницу, 19 июня. Доллар завершит неделю незначительным подорожанием, тогда как курс евро неожиданно упал.
Официальный курс валюты в Украине
Официальный курс доллара США 18 июня торговался по 44,80 гривны, то есть курс американской валюты вырос на 2 копейки по сравнению с 17 июня. Официальный курс евро составил 51,93 гривны, то есть его цена снизилась на 1 копейку, сообщает Нацбанк.
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А вот 19 июня курс валют будет следующим:
- доллар – 44,91 гривны (+11 копеек);
- евро – 51,45 гривны (-48 копеек).
К слову, действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 11 июня – 44,97 гривны по курсу Нацбанка, тогда как европейская достигла своего максимума 16 июня – 52,03 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
Напомним, еще по состоянию на полдень 18 июня курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем составляла 44,65 гривны, а продажа — 45,08 гривны;
- на черном рынке — покупка и продажа в среднем составляли по 45 гривен;
- в обменных пунктах, по данным finance.ua, покупка в среднем составляла 44,62 гривны, а продажа — 45,05 гривны.
Обратите внимание, что 18 июня Правление по вопросам монетарной политики Нацбанка приняло решение оставить учетную ставку в Украине на текущем уровне (15%). Там надеются, что поступление финансовой помощи от партнеров позволит сохранять достаточный объем международных резервов для поддержания стабильности валютного рынка, в частности за счет интервенций регулятора.
Напомним, ранее в эксклюзивном комментарии 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой предполагал именно такое развитие событий с учетом текущих рыночных ожиданий.