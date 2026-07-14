Продолжали ли доллар и евро дорожать: официальный курс валют на 15 июля

Нацбанк установил официальный курс валюты на среду, 15 июля. Доллар и евро продолжили постепенно дорожать для украинцев.

Официальный курс валюты в Украине

Официальный курс доллара США 14 июля торговался по 44,67 гривны, то есть курс американской валюты вырос на 18 копеек по сравнению с 13 июля. Официальный курс евро составил 51,05 гривны, то есть его курс также вырос на 19 копеек, сообщает Нацбанк.

В свою очередь, 15 июля курс валюты будет следующим:

доллар – 44,88 гривны (+21 копейка);

евро – 51,19 гривны (+14 копеек).

К слову, действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 11 июня – 44,97 гривны по курсу Нацбанка, тогда как европейская достигла своего максимума 16 июня – 52,03 гривны.

Интересно, что накануне наличный курс доллара составлял:

по данным 24 Канала , в банках покупка в среднем составляла 44,54 гривны , а продажа – 45,06 гривны ;

, в банках покупка в среднем составляла , а продажа – ; на черном рынке – покупка в среднем составляла 44,90 гривны , а продажа – 44,85 гривны ;

составляла , а продажа – ; в обменных пунктах покупка в среднем составляла 44,24 гривны, а продажа – 44,90 гривны.

А вот наличный курс евро был следующим: в банках – покупка в среднем составляла 50,80 гривны , а продажа – 51,48 гривны ;

, а продажа – ; на черном рынке – покупка в среднем составляла 51,24 гривны , а продажа – 51,36 гривны ;

, а продажа – ; в обменных пунктах – покупка в среднем составляла 50,99 гривны, а продажа – 51,60 гривны.

Напомним, что именно ситуация с топливом в ближайшие недели останется одним из главных рисков для рынка. Из-за ее влияния на инфляцию возможно усиление дисбаланса между спросом и предложением валюты, что потребует оперативной реакции Нацбанка, в частности проведения больших интервенций.

В течение этой недели их объем составит до 900 миллионов долларов, предполагают банкиры. Следовательно, международные резервы Украины сократятся.