Официальный курс валюты в Украине
Официальный курс доллара США 14 июля торговался по 44,67 гривны, то есть курс американской валюты вырос на 18 копеек по сравнению с 13 июля. Официальный курс евро составил 51,05 гривны, то есть его курс также вырос на 19 копеек, сообщает Нацбанк.
В свою очередь, 15 июля курс валюты будет следующим:
- доллар – 44,88 гривны (+21 копейка);
- евро – 51,19 гривны (+14 копеек).
К слову, действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 11 июня – 44,97 гривны по курсу Нацбанка, тогда как европейская достигла своего максимума 16 июня – 52,03 гривны.
Интересно, что накануне наличный курс доллара составлял:Не пропускайте важные уведомления Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
- по данным 24 Канала, в банках покупка в среднем составляла 44,54 гривны, а продажа – 45,06 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем составляла 44,90 гривны, а продажа – 44,85 гривны;
- в обменных пунктах покупка в среднем составляла 44,24 гривны, а продажа – 44,90 гривны.
Напомним, что именно ситуация с топливом в ближайшие недели останется одним из главных рисков для рынка. Из-за ее влияния на инфляцию возможно усиление дисбаланса между спросом и предложением валюты, что потребует оперативной реакции Нацбанка, в частности проведения больших интервенций.
В течение этой недели их объем составит до 900 миллионов долларов, предполагают банкиры. Следовательно, международные резервы Украины сократятся.