Офіційний курс валюти в Україні

Офіційний курс долара США 14 липня торгувався по 44,67 гривні, тобто ціна американської валюти збільшилася на 18 копійок проти 13 липня. Офіційний курс євро становив 51,05 гривні, отже його ціна також зросла на 19 копійок, повідомляє Нацбанк.

Натомість 15 липня курс валюти буде таким:

долар – 44,88 гривні (+21 копійка);

євро – 51,19 гривні (+14 копійок).

До слова, чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 11 червня – 44,97 гривні за курсом Нацбанку, тоді як європейська сягнула свого максимуму 16 червня – 52,03 гривні.

Цікаво, що напередодні готівковий курс долара становив:

за даними 24 Каналу , у банках купівля в середньому була по 44,54 гривні , а продаж – по 45,06 гривні ;

, у банках купівля в середньому була по , а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 44,90 гривні , а продаж – по 44,85 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках купівля в середньому була по 44,24 гривні, а продаж – по 44,90 гривні.

А от готівковий курс євро був таким: у банках – купівля в середньому була по 50,80 гривні , а продаж – по 51,48 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 51,24 гривні , а продаж – по 51,36 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 50,99 гривні, а продаж – по 51,60 гривні.

Нагадаємо, саме ситуація довкола пального найближчими тижнями залишатиметься одним із головних ризиків для ринку. Через її вплив на інфляцію можливе посилення дисбалансу між попитом і пропозицією валюти, що потребуватиме оперативної реакції Нацбанку, зокрема вливання великих інтервенцій.

Протягом цього тижня їх обсяг складе до 900 мільйонів доларів, припускають банкіри. Отже, міжнародні резерви України відповідно зменшаться.