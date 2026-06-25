В конце недели доллар и евро подорожали – официальный курс валюты на 26 июня

НБУ установил официальный курс валюты на пятницу, 26 июня. Неделя завершится незначительным подорожанием доллара и евро.

Официальный курс валюты в Украине

Официальный курс доллара США 25 июня торговался по 44,86 гривны, то есть курс американской валюты снизился на 2 копейки по сравнению с 24 июня. Официальный курс евро составил 50,88 гривны, то есть его цена упала аж на 22 копейки, сообщает Нацбанк.

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А вот 26 июня курс валют будет следующим:

доллар – 44,92 гривны (+6 копеек);

евро – 50,92 гривны (+4 копейки).

Обратите внимание, что действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 11 июня – 44,97 гривны по курсу Нацбанка, тогда как европейская достигла своего максимума 16 июня – 52,03 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

Напомним, еще по состоянию на полдень 25 июня курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем составляла 44,63 гривны , а продажа – 45,14 гривны ;

, а продажа – ; на черном рынке – покупка в среднем составляла 44,95 гривны , а продажа – 45,01 гривны ;

, а продажа – ; в обменных пунктах, по данным finance.ua, покупка в среднем составляла 44,48 гривны, а продажа – 45,04 гривны.

Курс евро на наличном рынке А вот курс евро по состоянию на полдень 25 июня был следующим: в банках – покупка в среднем составляла 50,77 гривны , а продажа – 51,43 гривны ;

, а продажа – ; на черном рынке — покупка в среднем составляла 51,25 гривны , а продажа – 51,45 гривны ;

составляла , а продажа – ; в обменных пунктах – покупка в среднем составляла 50,92 гривны, а продажа – 51,72 гривны.

Отметим, что доллар в Украине постепенно закрепляется на "психологической отметке" в 45 гривен. И хотя официальный курс еще не пересек эту границу, рынок фактически вышел на новый уровень.

В то же время финансовые эксперты предполагают, что это может быть лишь промежуточная остановка, после которой валюта США продолжит дорожать.