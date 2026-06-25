Офіційний курс валюти в Україні

Офіційний курс долара США 25 червня торгувався по 44,86 гривні, тобто ціна американської валюти зменшилася на 2 копійки проти 24 червня. Офіційний курс євро становив 50,88 гривні, отже його ціна впала аж на 22 копійки, повідомляє Нацбанк.

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А от 26 червня курс валюти буде таким:

долар – 44,92 гривні (+6 копійок);

євро – 50,92 гривні (+4 копійки).

Зауважте, чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 11 червня – 44,97 гривні за курсом Нацбанку, тоді як європейська сягнула свого максимуму 16 червня – 52,03 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Нагадаємо, ще станом на обід 25 червня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 44,63 гривні , а продаж – по 45,14 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 44,95 гривні , а продаж – по 45,01 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 44,48 гривні, а продаж – по 45,04 гривні.

Курс євро на готівковому ринку А от курс євро станом на обід 25 червня був таким: у банках – купівля в середньому була по 50,77 гривні , а продаж – по 51,43 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 51,25 гривні , а продаж – по 51,45 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 50,92 гривні, а продаж – по 51,72 гривні.

Зазначимо, що долар в Україні поступово закріплюється на "психологічній позначці" в 45 гривень. І хоча офіційний курс ще не перетнув цю межу, ринок фактично вийшов на новий рівень.

Водночас фінансові експерти припускають, що це може бути лише проміжна зупинка, після якої валюта США продовжить дорожчати.