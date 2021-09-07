НБУ ощутимо укрепил гривну: курс валют на 7 сентября

На вторник, 7 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Доллар и евро обесценились по отношению к украинской гривны.

Официальный курс доллара и евро

Во вторник, 7 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 26,81 гривны, что на 12 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день

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Стоимость европейской валюты тоже продолжает падать. Курс евро остановился на уровне 31,81 гривны, что на 16 копеек меньше, чем днем ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 26,76 – 26,78.

Евро – 31,76 – 31,79.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 26,76 гривны, продажа – 26,95 гривны.

Евро: покупка – 31,63 гривны, продажа – 31,96 гривны.

Прогноз курса гривны в 2021 году

Кабмин заложил в государственный бюджет на 2021 среднегодовой курс доллара США на уровне 29,1 гривны .

. Международный валютный фонд прогнозирует, что курс доллара к концу 2021 году будет оставаться в пределах 27,98 гривны .

. В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты отметили, что среднегодовой курс доллара будет оставаться на уровне 27,90 гривны , а в конце года его стоимость вырастет до 28,20 гривны.

, а в конце года его стоимость вырастет до гривны. В бюджетной декларации заложили, что в 2021 году среднегодовой курс доллара будет на уровне 28 гривен, а в конце года украинская гривна упадет до 28,60 гривны .

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