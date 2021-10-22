Официальный курс доллара и евро

В пятницу, 22 октября, Национальный банк Украины оставил официальный курс доллара США на том же уровне, что и в предыдущий банковский день – 26,20 гривны.

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Стоимость европейской валюты минимально возросла. Курс евро остановился на уровне 30,49 гривны, что на 1 копейку больше чем днем ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 26,34 – 26,36.

Евро – 30,67 – 30,69.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 26,19 гривны, продажа – 26,42 гривны.

Евро: покупка – 30,36 гривны, продажа – 30,71 гривны.

Прогноз курса гривны в 2022 году

Согласно с Международным валютным фондом, среднегодовой курс доллара в 2022 году должен составить 27,41 гривны.

В консенсус-прогнозе от Министерства экономики эксперты указали, что среднегодовой курс доллара США будет колебаться на уровне 28,50 гривны, а на конец года – 29 гривен.

В проект бюджета на следующий год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны , а в конце года – 28,70 гривны за доллар.