Официальный курс доллара и евро

В пятницу, 22 октября, Национальный банк Украины оставил официальный курс доллара США на том же уровне, что и в предыдущий банковский день – 26,20 гривны.

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Стоимость европейской валюты минимально возросла. Курс евро остановился на уровне 30,49 гривны, что на 1 копейку больше чем днем ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

  • Доллар – 26,34 – 26,36.
  • Евро – 30,67 – 30,69.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

  • Доллар: покупка – 26,19 гривны, продажа – 26,42 гривны.
  • Евро: покупка – 30,36 гривны, продажа – 30,71 гривны.

Прогноз курса гривны в 2022 году

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала