Офіційний курс долара та євро

У п'ятницю, 22 жовтня, Національний банк України залишив офіційний курс долара США на тому ж рівні, що й у попередній банківський день – 26,20 гривні.

Варте уваги Падіння індексу S&P 500: які можливості для інвесторів це відкриває

Вартість європейської валюти мінімально зросла. Курс євро зупинився на рівні 30,49 гривні, що на 1 копійку більше ніж днем раніше.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар – 26,34 – 26,36.

Євро – 30,67 – 30,69.

Готівковий курс валют

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 26,19 гривні, продаж – 26,42 гривні.

Євро: купівля – 30,36 гривні, продаж – 30,71 гривні.

Прогноз курсу гривні у 2022 році

Згідно з Міжнародним валютним фондом, середньорічний курс долара у 2022 році мав би становити 27,41 гривні .

. У консенсус-прогнозі від Міністерства економіки експерти вказали, що середньорічний курс долара США буде коливатися на рівні 28,50 гривні , а станом на кінець року – 29 гривень.

, а станом на кінець року – гривень. У проєкт бюджету на наступний рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, а наприкінці року – 28,70 гривні за долар.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу