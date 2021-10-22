Офіційний курс долара та євро
У п'ятницю, 22 жовтня, Національний банк України залишив офіційний курс долара США на тому ж рівні, що й у попередній банківський день – 26,20 гривні.
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Вартість європейської валюти мінімально зросла. Курс євро зупинився на рівні 30,49 гривні, що на 1 копійку більше ніж днем раніше.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар – 26,34 – 26,36.
- Євро – 30,67 – 30,69.
Готівковий курс валют
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 26,19 гривні, продаж – 26,42 гривні.
- Євро: купівля – 30,36 гривні, продаж – 30,71 гривні.
Прогноз курсу гривні у 2022 році
- Згідно з Міжнародним валютним фондом, середньорічний курс долара у 2022 році мав би становити 27,41 гривні.
- У консенсус-прогнозі від Міністерства економіки експерти вказали, що середньорічний курс долара США буде коливатися на рівні 28,50 гривні, а станом на кінець року – 29 гривень.
- У проєкт бюджету на наступний рік заклали середньорічний курс долара на рівні 28,60 гривні, а наприкінці року – 28,70 гривні за долар.
Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу