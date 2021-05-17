Официальный курс доллара и евро

В понедельник, 17 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс американского доллара на уровне 27,61 гривны, что на 2 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.

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Зато стоимость европейской валюты начала расти. Курс остановился на отметке 33,47 , что на 10 копеек больше, чем днем ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 27,53 – 27,55.

Евро – 33,42 – 33,44.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,51 гривны, продажа – 27,70 гривны.

Евро: покупка – 33,14 гривны, продажа – 33,52 гривны.

Прогноз курса гривны

Кабмин заложил в государственный бюджет на 2021 среднегодовой курс гривны на уровне 29,1 гривны за доллар.

МВФ прогнозирует, что курс доллара США в течение 2021 никогда не переступит отметку в 27,98 .

В Минэкономики убеждены, что до 2024 года американская национальная валюта может подорожать до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по-пессимистическому. Подробнее об этом говорится в сценарии развития экономики.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала