Официальный курс доллара и евро
В понедельник, 17 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс американского доллара на уровне 27,61 гривны, что на 2 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.
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Зато стоимость европейской валюты начала расти. Курс остановился на отметке 33,47, что на 10 копеек больше, чем днем ранее.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 27,53 – 27,55.
- Евро – 33,42 – 33,44.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 27,51 гривны, продажа – 27,70 гривны.
- Евро: покупка – 33,14 гривны, продажа – 33,52 гривны.
Прогноз курса гривны
- Кабмин заложил в государственный бюджет на 2021 среднегодовой курс гривны на уровне 29,1 гривны за доллар.
- МВФ прогнозирует, что курс доллара США в течение 2021 никогда не переступит отметку в 27,98.
- В Минэкономики убеждены, что до 2024 года американская национальная валюта может подорожать до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по-пессимистическому. Подробнее об этом говорится в сценарии развития экономики.
Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала