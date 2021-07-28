Курс валют на 28 июля: Нацбанк продолжает укреплять гривну
28 июля 2021 , 08:30Читати новину українською
Источник:24 канал
На среду, 28 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Доллар и евро продолжают слабеть относительно украинской гривны.
Официальный курс доллара и евро
В среду, 28 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 26,90 гривны, что на 8 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.
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Европейская валюта тоже продолжает падать в цене. Курс евро остановился на уровне 31,78 гривны, что на 2 копейки меньше, чем днем ранее.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 26,87 – 26,89.
- Евро – 31,74 – 31,76.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 26,83 гривны, продажа – 27,02 гривны.
- Евро: покупка – 31,57 гривны, продажа – 31,93 гривны.
Прогноз курса гривны
- Кабмин заложил в бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара на уровне 29,1 гривны.
- Международный валютный фонд прогнозирует, что курс доллара США к концу 2021 года не переступит отметку в 27,98 гривны.
- В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты отметили, что среднегодовой курс доллара США будет колебаться на уровне 27,90 гривны, а в конце года его стоимость вырастет до 28,20 гривны.
- В Минэкономики считают, что до 2024 года стоимость доллара может вырасти до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по-пессимистическому. Больше об этом можно найти в сценарии развития экономики.
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