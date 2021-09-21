Официальный курс доллара и евро

Во вторник, 21 сентября, Нацбанк оставил официальный курс доллара США на том же уровне, что и в предыдущий банковский день – 26,70 гривны.

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Зато европейская валюта существенно упала в цене. Курс евро остановился на уровне 31,27 гривны, что на 19 копеек меньше, чем днем ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 26,67 – 26,69.

Евро – 31,25 – 31,27.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 26,61 гривны, продажа – 26,79 гривны.

Евро: покупка – 31,08 гривны, продажа – 31,44 гривны.

Прогноз курса гривны в 2021 году

Кабмин заложил в государственный бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара на уровне 29,1 гривны .

Международный валютный фонд прогнозирует, что курс доллара США к концу текущего года будет оставаться в пределах 27,98 гривны .

В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты отметили, что среднегодовой курс доллара будет оставаться на уровне 27,90 гривны , а в конце года его стоимость вырастет до 28,20 гривны.

В бюджетной декларации заложили, что в 2021 году среднегодовой курс доллара будет на уровне 28 гривен , а в конце года – поднимется до 28,60 гривны .