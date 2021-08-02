Официальный курс доллара и евро

В понедельник, 2 августа, Нацбанк установил официальный курс доллара США на уровне 26,81 гривны, что на 7 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

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Европейская валюта вновь упала в цене. Курс евро остановился на уровне 31,89 гривны, что на 3 копейки меньше, чем днем ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 26,78 – 26,80.

Евро – 31,81 – 31,84.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 26,76 гривны, продажа – 26,96 гривны.

Евро: покупка – 31,65 гривны, продажа – 32,04 гривны.

Прогноз курса гривны

Кабмин заложил в государственный бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара на уровне 29,1 гривны .

Международный валютный фонд считает, что курс доллара США к концу текущего года останется на уровне 27,98 гривны .

В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики эксперты пришли к согласию относительно того, что среднегодовой курс доллара будет колебаться на уровне 27,90 гривны , а в конце года его стоимость вырастет до 28,20 гривны.

В Минэкономики считают, что до 2024 года стоимость доллара может вырасти до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по-пессимистическому. Больше об этом можно найти в сценарии развития экономики.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала