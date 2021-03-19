На пятницу, 19 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.

Официальный курс доллара и евро

Источник: НБУ

В пятницу, 19 марта, Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 27,68 гривны, что на 2 копейки меньше, чем в четверг, 18 марта.

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Европейская валюта также упала в цене. Следовательно, евро в пятницу оценили в 32,98 гривны, что на 1 копейку меньше, чем предыдущего банковского дня.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар: 27,68 – 27,70 гривны.

Евро: 33,00 – 33,02 гривны.

Сколько стоила валюта в обменниках

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,61 гривны, продажа – 27,79 гривны.

Евро: покупка – 32,83 гривны, продажа – 33,18 гривны.

Прогнозы для гривны на 2021

Правительство заложило в бюджет-2021 среднегодовой курс гривны на уровне 29,1 гривны за доллар.

за доллар. Ранее МВФ прогнозировал курс в 28,12 гривны к доллару в этом году.

к доллару в этом году. В то же время до 2024 года доллар может подорожать до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и 29,7 гривны – по пессимистическому. Об этом говорится в сценарии развития экономики от Минэкономики.



Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала

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