Курс валют на 19 марта: доллар и евро ослабли по отношению к гривне
На пятницу, 19 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.
Источник:24 канал
Официальный курс доллара и евро
Источник: НБУ
В пятницу, 19 марта, Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 27,68 гривны, что на 2 копейки меньше, чем в четверг, 18 марта.
Актуально Инвестиции для современных женщин: куда вложить деньги, чтобы получать ежемесячный доход
Европейская валюта также упала в цене. Следовательно, евро в пятницу оценили в 32,98 гривны, что на 1 копейку меньше, чем предыдущего банковского дня.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар: 27,68 – 27,70 гривны.
- Евро: 33,00 – 33,02 гривны.
Сколько стоила валюта в обменниках
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 27,61 гривны, продажа – 27,79 гривны.
- Евро: покупка – 32,83 гривны, продажа – 33,18 гривны.
Прогнозы для гривны на 2021
- Правительство заложило в бюджет-2021 среднегодовой курс гривны на уровне 29,1 гривны за доллар.
- Ранее МВФ прогнозировал курс в 28,12 гривны к доллару в этом году.
- В то же время до 2024 года доллар может подорожать до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и 29,7 гривны – по пессимистическому. Об этом говорится в сценарии развития экономики от Минэкономики.
Поделиться новостью