На среду, 17 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Каков курс гривны, читайте на Финансы 24.

Официальный курс доллара и евро

Источник: НБУ

В среду, 17 марта, Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 27,65 гривны, что на 1 копейку больше, чем во вторник, 16 марта.

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Европейская валюта также упала в цене. Следовательно, евро в среду оценили в 32,96 гривны, что на 1 копейку больше, чем предыдущего банковского дня.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар: 27,74 – 27,76 гривны.

Евро: 33,03 – 33,06 гривны.

Сколько стоила валюта в обменниках

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,58 гривны, продажа – 27,77 гривны.

Евро: покупка – 32,79 гривны, продажа – 33,14 гривны.

Прогнозы для гривны на 2021

В 2021 году правительство заложило в бюджет среднегодовой курс доллара на уровне 29,1 гривны.

Эксперты в консенсус-прогнозе Минэкономики считают, что доллар будет стоить 28,6 гривны. Правда, прогноз делали в июле 2020 года.

Международный валютный фонд в октябре 2020 года прогнозировал, что американская валюта будет держаться отметки в 28,12 гривны.

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