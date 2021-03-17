Курс валют на 17 березня: долар та євро подорожчали
На середу, 17 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.
Джерело:24 канал
Офіційний курс долара та євро
Джерело: НБУ
У середу, 17 березня, Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 27,65 гривні. Це на 1 копійку більше, ніж 16 березня.
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Європейська валюта також додала в ціні. Відтак, євро у середу оцінили в 32,96 гривні, що на 1 копійку більше, ніж попереднього банківського дня.
Вартість валюти на міжбанку
Джерело: "Мінфін"
- Долар: 27,74 – 27,76 гривні.
- Євро: 33,03 – 33,06 гривні.
Скільки коштувала валюта в обмінниках
Джерело: finance.ua
- Долар: купівля – 27,58 гривні, продаж – 27,77 гривні.
- Євро: купівля – 32,79 гривні, продаж – 33,14 гривні.
Прогнози для гривні на 2021 рік
- У 2021 році уряд заклав до бюджету середньорічний курс долара на рівні 29,1 гривні.
- Експерти в консенсус-прогнозі Мінекономіки вважають, що долар коштуватиме 28,6 гривні. Щоправда, прогноз робили у липні 2020 року.
- Міжнародний валютний фонд у жовтні 2020 року прогнозував, що американська валюта триматиметься позначки у 28,12 гривні.
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