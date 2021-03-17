На середу, 17 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Яким є курс гривні, читайте на Фінанси 24.

Офіційний курс долара та євро

Джерело: НБУ

У середу, 17 березня, Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 27,65 гривні. Це на 1 копійку більше, ніж 16 березня.

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Європейська валюта також додала в ціні. Відтак, євро у середу оцінили в 32,96 гривні, що на 1 копійку більше, ніж попереднього банківського дня.

Вартість валюти на міжбанку

Джерело: "Мінфін"

Долар: 27,74 – 27,76 гривні.

Євро: 33,03 – 33,06 гривні.

Скільки коштувала валюта в обмінниках

Джерело: finance.ua

Долар: купівля – 27,58 гривні, продаж – 27,77 гривні.

Євро: купівля – 32,79 гривні, продаж – 33,14 гривні.

Прогнози для гривні на 2021 рік

У 2021 році уряд заклав до бюджету середньорічний курс долара на рівні 29,1 гривні.

Експерти в консенсус-прогнозі Мінекономіки вважають, що долар коштуватиме 28,6 гривні. Щоправда, прогноз робили у липні 2020 року.

Міжнародний валютний фонд у жовтні 2020 року прогнозував, що американська валюта триматиметься позначки у 28,12 гривні.