Курс валют на 17 июня: Нацбанк неожиданно ослабил гривну после длительного роста

На четверг, 17 июня, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Доллар и евро начали стремительно дорожать относительно украинской гривны.

Официальный курс доллара и евро

В четверг, 17 июня, Нацбанк установил официальный курс доллара США на уровне 27,02 гривны, что на 10 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

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Европейская валюта тоже начала расти в цене. Курс евро остановился на отметке 32,77, что на 16 копеек больше, чем днем ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 27,08 – 27,10.

Евро - 32,83 - 32,85.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 26,91 гривны, продажа – 27,12 гривны.

Евро: покупка – 32,54 гривны, продажа – 32,88 гривны.

Прогноз курса гривны

Правительство Украины заложило в государственный бюджет на 2021 год среднегодовой курс доллара на уровне 29,1 гривны .

. Международный валютный фонд прогнозирует, что курс американской нацвалюты в 2021 году будет оставаться на уровне 27,98 гривны .

. В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики специалисты пришли к согласию относительно того, что среднегодовой курс гривны сначала будет колебаться в пределах 27,90 гривны за доллар, а в конце года возрастет до 28,20 гривны.

за доллар, а в конце года возрастет до гривны. В Минэкономики сообщают, что до 2024 года стоимость американского доллара может вырасти до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по- пессимистическому. Подробнее об этом читайте в сценарии развития экономики.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала