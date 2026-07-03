Доллар подешевеет с новой недели: официальный курс валюты на 6 июля

Нацбанк установил официальный курс валюты на понедельник, 6 июля. Новая неделя в Украине начнется с подешевения.

Официальный курс валюты в Украине

Официальный курс доллара США 3 июля торговался по 44,80 гривны, то есть курс американской валюты вырос на 4 копейки по сравнению со 2 июля. Официальный курс евро составил 51,08 гривны, то есть его цена выросла на 11 копеек, сообщает Нацбанк.

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А вот 6 июля курс валюты будет следующим:

доллар – 44,56 гривны (-24 копейки);

евро – 51,02 гривны (-6 копеек).

Обратите внимание, что действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 11 июня – 44,97 гривны по курсу Нацбанка, тогда как европейская достигла своего максимума 16 июня – 52,03 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

Напомним, еще по состоянию на полдень 3 июля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем составляла 44,46 гривны , а продажа – 44,96 гривны ;

, а продажа – ; на черном рынке – покупка в среднем составляла 44,70 гривны , а продажа – 44,79 гривны ;

составляла , а продажа – ; в обменных пунктах, по данным finance.ua, покупка в среднем составляла 44,30 гривны, а продажа – 44,81 гривны.

Курс евро на наличном рынке А вот курс евро по состоянию на полдень 3 июля был следующим: в банках – покупка в среднем составляла 50,87 гривны , а продажа – 51,51 гривны ;

, а продажа – ; на черном рынке – покупка в среднем составляла 51,25 гривны , а продажа – 51,40 гривны ;

составляла , а продажа – ; в обменных пунктах – покупка в среднем составляла 50,96 гривны, а продажа – 51,55 гривны.

Отметим, что важное значение имеет не только направление курсовых изменений, но и их темп. Плавные колебания дают рынку время адаптироваться, тогда как резкие скачки могут быстро подогреть ажиотажный спрос на иностранную наличность.

В то же время эксперты предполагают, что, несмотря на напряженный новостной фон в июне, в июле ситуация в Украине должна оставаться относительно спокойной.