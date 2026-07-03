Офіційний курс валюти в Україні
Офіційний курс долара США 3 липня торгувався по 44,80 гривні, тобто ціна американської валюти збільшилася на 4 копійки проти 2 липня. Офіційний курс євро становив 51,08 гривні, отже його ціна зросла на 11 копійок, повідомляє Нацбанк.
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А от 6 липня курс валюти буде таким:
- долар – 44,56 гривні (-24 копійки);
- євро – 51,02 гривні (-6 копійок).
Зауважте, що чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 11 червня – 44,97 гривні за курсом Нацбанку, тоді як європейська сягнула свого максимуму 16 червня – 52,03 гривні.Читайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Курс долара на готівковому ринку
Нагадаємо, ще станом на обід 3 липня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках, за даними "Мінфіну", купівля в середньому була по 44,46 гривні, а продаж – по 44,96 гривні;
- на чорному ринку – купівля в середньому була по 44,70 гривні, а продаж – по 44,79 гривні;
- в обмінниках, за даними finance.ua, купівля в середньому була по 44,30 гривні, а продаж – по 44,81 гривні.
Зазначимо, що важливе значення має не лише напрямок курсових змін, а також їхній темп. Плавні коливання дають ринку час адаптуватися, тоді як різкі стрибки можуть швидко підігріти ажіотажний попит на іноземну готівку.
Водночас експерти припускають, що попри напружений новинний фон у червні, у липні ситуація в Україні має залишатися відносно спокійною.