Курс валют на 31 мая: Нацбанк укрепил позиции гривны

31 мая 2021 , 05:33
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Источник:

24 канал

На понедельник, 31 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Доллар и евро падают по украинской гривны.

Официальный курс доллара и евро

В понедельник, 31 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 27,50 гривны, что на 2 копейки больше, чем в предыдущий банковский день.

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Зато стоимость европейской валюты начала падать в цене. Курс остановился на отметке 33,38, что на 18 копеек меньше, чем днем ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

  • Доллар – 27,49 –  27,51.
  • Евро – 33,43 – 33,46.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

  • Доллар: покупка – 27,38 гривны, продажа – 27,57 гривны.
  • Евро: покупка – 33,24 гривны, продажа – 33,59 гривны.

Прогноз курса гривны

  • Кабмин заложил в бюджет на 2021 среднегодовой курс гривны на уровне 29,1 гривны за доллар.
  • МВФ прогнозирует, что курс национальной валюты США в 2021 году будет оставаться на уровне 27,98 .
  • В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики специалисты решили, что среднегодовой курс гривни будет оставаться на уровне 27,90 гривны за доллар, а в конце года возрастет до 28,20 гривны.
  • В Минэкономики прогнозируют, что к 2024 году доллар США может вырасти в цене до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по-пессимистическому. Подробнее об этом говорится в сценарии развития экономики.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала

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Автор: Віта Свірневська