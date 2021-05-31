Официальный курс доллара и евро
В понедельник, 31 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 27,50 гривны, что на 2 копейки больше, чем в предыдущий банковский день.
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Зато стоимость европейской валюты начала падать в цене. Курс остановился на отметке 33,38, что на 18 копеек меньше, чем днем ранее.
Стоимость валюты на межбанке
Источник: "Минфин"
- Доллар – 27,49 – 27,51.
- Евро – 33,43 – 33,46.
Наличный курс валют
Источник: finance.ua
- Доллар: покупка – 27,38 гривны, продажа – 27,57 гривны.
- Евро: покупка – 33,24 гривны, продажа – 33,59 гривны.
Прогноз курса гривны
- Кабмин заложил в бюджет на 2021 среднегодовой курс гривны на уровне 29,1 гривны за доллар.
- МВФ прогнозирует, что курс национальной валюты США в 2021 году будет оставаться на уровне 27,98 .
- В апрельском консенсус-прогнозе от Минэкономики специалисты решили, что среднегодовой курс гривни будет оставаться на уровне 27,90 гривны за доллар, а в конце года возрастет до 28,20 гривны.
- В Минэкономики прогнозируют, что к 2024 году доллар США может вырасти в цене до 28,8 гривны по оптимистическому прогнозу и к 29,7 – по-пессимистическому. Подробнее об этом говорится в сценарии развития экономики.
Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала